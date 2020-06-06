Украина

Букмекеры оценили шансы команд в поединке 25-го тура чемпионата Украины.

Динамо сойдется в противостоянии с Александрией в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги. Безоговорочным фаворитом этого поединка букмекерская компания Parimatch считает киевский клуб.

Так, на победу Динамо коэффициент составляет 1,49, а вероятность успеха Александрии оценивается показателем 7,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,10.

Кроме того, вы можете ознакомиться с прогнозом на предстоящий матч от Football.ua:

Напомним, поединок Динамо — Александрия состоится седьмого июня в 17:00 по киевскому времени. Матч пройдет на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.