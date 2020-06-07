Украина

Однако вратарь уверяет, что сейчас Тарас намного спокойнее, чем несколько лет назад.

Голкипер Шахтера Алексей Шевченко в ходе общения с болельщиками клуба ответил на вопрос о том, кто самый импульсивный в команде.

"Тарас Степаненко. Но он сейчас стал гораздо спокойнее, чем пару лет назад, – два разных человека. Он учится, развивается, читает о спортивной психологии. Очень эрудированный парень. Но если что-то пойдет не так, может вспылить!", — цитирует Алексея официальный сайт "горняков".

При этом Шевченко очень высоко ценит игровые качества Тараса. Его пятерка сильнейших игроков Шахтера выглядит следующим образом: "Исмаили, Степаненко, Кривцов, Тайсон и Пятов".

Шахтер проводит домашние матчи в Харькове и Киеве, но лучше всего команду поддерживают в Донецке, считает никогда не игравший в этом городе Алексей Шевченко.

"Это сто процентов Донецк. А так, в принципе, в любом городе много людей болеет за Шахтер. Куда бы мы ни приезжали, даже на нейтральной территории, в матче за Кубок или Суперкубок, поддержка ощущается. И Харьков, конечно".

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер сыграл два матча за Шахтер в чемпионате Украины, в которых пропустил один гол.