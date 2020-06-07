Украина

Нынешний тренерский штаб национальной команды поставит подписи под новыми соглашениями.

Андрей Шевченко на брифинге после конгресса Украинской ассоциации футбола рассказал о переговорах относительно нового контракта со сборной Украины.

"Мне очень приятно, что исполком Украинской ассоциации футбола принял решение дать возможность мне и моему тренерскому штабу продлить контракт на 2,5 года.

Мы приступим к изучению контракта. В скором будущем, думаю, подпишем его. Договоренности уже есть", — сказал Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее нынешний тренер сборной Украины признался, что мечтает возглавить Милан.