Наставник "сине-желтых" подтвердил, что продолжит работу с командой.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, ФОТО: УАФ
07 июня 2020, 15:28
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что не намерен покидать свою должность. Наставник останется во главе национальной команды как минимум до завершения чемпионата Европы.
"Я могу уверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело – Евро-2021", – приводит слова Шевченко твиттер программы "Профутбол".
Шевченко работает во главе сборной Украины с июля 2016 года. Вместе с "сине-желтыми" 43-летний специалист пробился в элитный дивизион Лиги наций, а также гарантировал участие в Евро-2020.
Ранее Шевченко заявлял, что мечтает возглавить Милан.