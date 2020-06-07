Украина

Наставник "сине-желтых" подтвердил, что продолжит работу с командой.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что не намерен покидать свою должность. Наставник останется во главе национальной команды как минимум до завершения чемпионата Европы.

"Я могу уверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело – Евро-2021", – приводит слова Шевченко твиттер программы "Профутбол".

Шевченко работает во главе сборной Украины с июля 2016 года. Вместе с "сине-желтыми" 43-летний специалист пробился в элитный дивизион Лиги наций, а также гарантировал участие в Евро-2020.

Ранее Шевченко заявлял, что мечтает возглавить Милан.