Украина

Главный тренер Динамо — о матче против Александрии.

Динамо разгромило Александрию в матче 25-го тура УПЛ.

"Говорить о том, что уровень игры и результат сегодня были важны для нас, думаю, не приходится. Особенно после проигрыша в предыдущем туре Шахтеру ребята были полны желания и уверенности доказать, что это была случайность. Настрой был действительно хорошим. Мы знаем Александрию, как добротную команду, с характером, силовую, организованную, поэтому ни в коем случае нельзя было уступить им в этих компонентах. То, что мы и старались делать.

Если говорить о самой игре, то после того, как счет стал 2:0, мы, на мой взгляд, немного отпустили ход поединка, тем самым позволив сопернику вернуться в игру. Этого не нужно было делать – наоборот, необходимо было продолжать действовать в той же манере, не давать шансов Александрии, поскольку это команда волевая и с характером. Это надо было учитывать.

Во втором тайме мы продолжали по возможности действовать на тех же скоростях, и когда получили большинство, я очень рад, что ребята не остановились, не стали играть на удержание счета, несмотря на жаркую погоду, продолжали идти вперед, создавать моменты и, пускай не все, но многие удалось реализовать.

К тому, что у всех команд одинаковая проблема, нет игрового ритма, и входить в него очень тяжело, так еще и сегодняшняя погода добавила сложности, если так можно сказать. И, конечно же, удаление поставило гостей в затруднительное положение, мы же продолжали играть в свой футбол и достигли того преимущества, которое нам необходимо было. Рад, что нам удалось реализовать многие моменты, которые мы создали", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.