Украина

Хавбек киевской команды отличился дублем в матче против Александрии.

Динамо разгромило Александрию в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

В ходе поединка Виталий Буяльский не забил пенальти, сделал дубль, а мог и вообще отметиться хет-триком.

Таким образом, Буяльский забил восьмой мяч в сезоне в УПЛ и догнал трио лучших бомбардиров команды (Беседин, Цыганков, Вербич).

Также никогда ранее Виталий не забивал более четырех голов в украинской Премьер-лиге в одном сезоне — личный рекорд перекрыт уже в два раза.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.