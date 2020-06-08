Украина

Менеджер львовян высказался о матче против Днепра-1.

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал поединок, в котором его команда уступила дома Днепру-1 (1:2).

"Футбол — эмоциональный вид спорта, поэтому это нормально, когда есть эмоции. Когда эмоции переходят границу к агрессии, есть какие-то причины. Мы профессионалы и понимаем, что могут быть эмоции. Если их больше, значит, кто-то виноват в том, что не выдерживают нервы. Сегодня виновными были не Днепр-1 и не Львов. Судьи провоцировали все это. Я удивляюсь. Но судьи тоже не виновны. Виновными есть те, кто их не наказывает".

"Они судят, как хотят. Раскрывают крылья, и летят, в какую сторону хотят. Они портят все это. Я в шоке. Смотрел повтор — это смешно. Но пусть, оставим это, не хочу говорить об этом. Эти судьи даже не стоят моего внимания. Поздравляю Днепр-1. Их футболисты оставили силы на поле, боролись, взяли три очка. Не скажу, что заслуженные. Они боролись со своей стороны, мы со своей. Эмоции, я все понимаю. Никаких обид нет. Между нами все нормально. Это футбол".

"Чемпионат продолжается. Но я уверен, что мы давили на слабое место соперника, и наш план сработал. Тактика работала. Были моменты, когда пошел спад физически, и мы сели в оборону слишком низко. Мы не хотели этого. Сказался тяжелый путь, усталость", — цитирует Меликяна официальный сайт Днепра-1.

Ранее свою оценку прошедшему поединку дал главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко.