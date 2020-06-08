Украина

Футболист не может простить клубного врача.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал о своих взаимоотношениях с врачем "бело-синих" Леонидом Мироновым, по чьей вине футболист был дисквалифицирован на год за применение допинга.

"Я ему уже мягко сказал, чтобы я его не видел в своей жизни. Чтобы он, мягко говоря, на глаза мне не попадался. И все. Я занимался любимым делом, а этот человек отнял у меня год, это грубо говоря. Конечно, обиды определенные есть. Но что я ему сделаю? Он уже не молод. Что ему, лещей надаю? Бить его за это? Или еще что? Хотя на самом деле есть за что", — рассказал футболист в программе Профутбол.

Напомним, футболист не прошел допинг-тест после поединка Лиги Европы против Мальме (3:4), который состоялся 29 ноября. В декабре футболиста отстранили от футбола, а в феврале вынесли вердикт о дисквалификации до 19 декабря 2020 года.