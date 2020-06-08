Украина

Форвард Динамо высказался о победе в матче с Александрией.

Динамо разгромило Александрию в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги. Во втором тайме защитник александрийцев Каспарс Дубра получил вторую желтую карточку, после чего он был удален с поля. Нападающий Динамо Назарий Русин считает, что арбитр принял справедливое решение.

"Не знаю, сыграло ли удаление решающую роль, но оно помогло нам. Играть в большинстве стало легче. Я считаю, что мы одержали закономерный результат".

"Я вообще считаю, что в первом эпизоде ​​он должен был получать красную карточку, поскольку я выходил один на один, а он меня сбил в своей штрафной. Думаю, что да, оба предупреждения и удаление заслуженные".

"После счета 2:0 мы дали александрийцам немного почувствовать свободу, поэтому тренеры попросили, чтобы мы больше им этого не позволяли, действовали собраннее и продолжали играть в свою игру", — приводит слова Русина официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.