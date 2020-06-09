Встреча команд в чемпионате Украины состоится 22 июня.
Динамо - Колос, ФК Динамо
09 июня 2020, 14:56
Дирекция УПЛ перенесла матч 27-го тура между Динамо и Колосом, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Руководство лиги получило согласие клубов и перенесло матч с 21 июня на понедельник, 22 июня. Время начало поединка осталось неизменным – 17:00.
На данный момент Динамо делит вторую строчку с Зарей, отставая от лидирующего Шахтера на 16 очков. Колос же идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 пунктов.
Напомним, в минувшем туре Динамо разгромило Александрию со счетом 5:1.