Украина

Встреча команд в чемпионате Украины состоится 22 июня.

Дирекция УПЛ перенесла матч 27-го тура между Динамо и Колосом, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Руководство лиги получило согласие клубов и перенесло матч с 21 июня на понедельник, 22 июня. Время начало поединка осталось неизменным – 17:00.

На данный момент Динамо делит вторую строчку с Зарей, отставая от лидирующего Шахтера на 16 очков. Колос же идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 пунктов.

Напомним, в минувшем туре Динамо разгромило Александрию со счетом 5:1.