Украина

Тренер Динамо высказался о предстоящем матче против Зари.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Вадим Евтушенко прокомментировал подготовку к следующему матчу своих подопечных с луганской Зарей, которая является прямым конкурентом "бело-синих" в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

"Тренируемся в плановом режиме, ничего особенного мы не делаем. Заря – такая же команда, как и другие наши соперники, поэтому готовимся так же".

"Сегодня первую полноценная тренировка после матча с Александрией с игровой направленностью, а завтра-послезавтра будем непосредственно готовиться к Заре. Конечно, есть моменты, которые мы будем учитывать и использовать в тренировочном процессе".

"Все ребята понимают, что нам нужно не просто выигрывать. В плане той же статистики нужно исправлять положение, чтобы у Зари не было преимущества в личных встречах. Но здесь даже не это главное, а нужно добиваться положительного результата во всех оставшихся матчах", — приводит слова Евтушенко официальный сайт Динамо.

Кроме того, специалист рассказал о кадровой ситуации в команде перед встречей с Зарей.

"Пока еще рано говорить об этом. Радует то, что сегодня у нас все футболисты, кроме Никиты Бурды, тренировались в общей группе. Это и Цыганков, и Пиварич, вернулся после отравления Вербич. Не все, конечно, будут готовы непосредственно к игре против Зари, но то, что практически нет травмированных, не может не радовать", — добавил ассистент главного тренера Динамо.

Матч Заря — Динамо состоится в субботу, 13 июня. Ранее сообщалось, что УПЛ изменила время начала матча.