Украина

Хавбек высказался о грядущем матче против луганчан.

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал будущий матч УПЛ, в котором его команда сыграет против Зари.

"На мой взгляд, Заря сильна прежде всего коллективом, командной игрой. В ее составе нет явных звезд, нет такого, чтобы кто-то сильно выделятся. К тому же, Зарю возглавляет сильный тренер, с европейским опытом. Но ведь и у нас очень сильная команда. Играя за Динамо Киев мы должны выходить на каждый матч с мыслями только о победе, независимо от соперника. С таким настроем выйдем и на предстоящий матч".

"Конечно, игра для нас очень важная в турнирном плане. Мы настраиваемся на нее очень серьезно, тем более что играем на выезде. Можно сказать, что это будет матч за шесть очков".

"Мы на карантине не отдыхали, каждый готовился к возобновлению игр. Все подошли к матчам чемпионата в хорошей физической форме. Но теперь важно набирать игровой тонус, ведь впереди решающая часть сезона. Хорошо, что мы добыли такую уверенную победу в воскресенье, ведь Александрия является для нас неудобным соперником. Думаю, эта победа придаст нам уверенности перед предстоящими играми", — сказал игрок официальному сайту киевлян.

Ранее мнение о грядущем поединке высказал защитник Динамо Александр Караваев.