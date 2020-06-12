Украина

Football.ua вспоминает путь национальной команды к чемпионату Европы.

Сегодня, 12 июня, должен был стартовать чемпионат Европы, на который сборная Украины пробилась по итогам одной из лучших отборочных кампаний в своей истории. Путь национальной команды на форум, можно сказать, начался сразу после прощания с надеждами на то, чтобы попасть на чемпионат мира-2018 года.

Тогда было принято решение дать еще один шанс тренерскому штабу Андрея Шевченко и, как показало время, это был джекпот для нашей страны и нашего футбола. Сборная Украины без особых проблем выиграла свою группу в Лиге наций, показав, в первую очередь, что наша национальная команда способна играть в качественный футбол.

Тренерский штаб сборной Украины доделал начатое, перестроив игру команды и сделав упор на игроков европейского типа. Уже сейчас можно смело говорить, что огромным достижением Андрея Шевченко является центр поля нашей команды. Больше не идет речь о количестве опорных полузащитников в составе — только о том, что в центре поля у нас двигатель, слаженный механизм.

По результатам жеребьевки отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Украины получила в соперники Португалию (действующего победителя турнира), Сербию, Люксембург и Литву. На первый взгляд, нашим главным конкурентом должны были стать сербы, а соперничать пришлось бы за вторую строчку в группе, но уже с первого поединка национальная команда показала, что готова к свершениям на уровень выше.

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Понятно, что ощущения после "сухого" выездного поединка против сборной Португалии подпитывались эйфорией, но даже без нее — Украина организованно отыграла 90 минут, не дав сопернику особых возможностей для того, чтобы забить. Наши футболисты выиграли несколько ключевых дуэлей, а Криштиану Роналду явно запомнил Руслана Малиновского, который несколько раз отодвинул звездного португальца от мяча.

Португалия — Украина 0:0

Португалия: Патрисиу — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Карвальо, Невеш (Р. Силва, 63), Моутиньо (Мариу, 87) — Б. Силва, А. Силва (Соуза, 73), Роналду.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Марлос (Цыганков, 66), Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Буяльский, 87) — Яремчук (Мораес, 77).

Предупреждение: Степаненко.

В том поединке сборная Украины показала слаженную работу, а Александр Зинченко утвердился в роли одного из лидеров команды. Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, в свою очередь, задали положительный импульс для себя на оставшуюся часть отборочной кампании, справившись с именитым нападением португальцев.

Следующим нас ждал вояж в Люксембург. Даже не для самых осведомленных поклонников футбола уже было понятно, что это далеко не "карликовая" сборная и на легкую прогулку рассчитывать вовсе не стоит. Однако после изнурительного поединка против Португалии нужно было делать ротацию. С первых минут стало понятно, что результат будет добыть очень непросто, а гол Тюрпеля стал тому подтверждением.

К счастью, сборная Украины быстро нашла силы, чтобы отыграться. Цыганков ударом с близкой дистанции переиграл голкипера в ближнем бою. Финальный свисток приближался, а желания играть вничью с Люксембургом не было абсолютно. Помог сборной Украины Жерсон Родригес, который к компенсированному времени просто замучил оборону нашей команды, но организовал и "ответный подарок", срезав мяч в свои ворота.

Люксембуржцы после матча пытались оспорить появление Жуниора Мораеса на поле в футболке сборной Украины и требовали для нашей команды техническое поражение, но их иск не увенчался успехом.

Люксембург — Украина 1:2

Голы: Тюрпель, 34 — Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (в свои ворота).

Люксембург: Морис — Янс, Шано, Мальже, Карлсон — Родригес, Баррейру, К. Мартинс, О. Тилль (Мутш, 90+2) — В. Тилль (Бенси, 74), Тюрпель.

Украина: Пятов — Бутко (Караваев, 79, Буяльский, 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко — Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Коноплянка — Мораес.

Предупреждения: Баррейру, Шано, Мальже, Карлсон — Бурда, Бутко.

Поединок против сборной Сербии должен был стать показательным в плане понимания того, был ли результат с Португалией закономерным. 5:0 — это "уверенное да". Сборная Украины сыграла в классный футбол под рев трибун стадиона во Львове и не заметила сербскую команду. Особенно вечер удался у Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, которые отметились дублем.

Вся команда была в экстазе от результата, болельщики, учитывая не самые лучшие отношения с Сербией, вообще сходили с ума, а Александр Зинченко после игры поцеловал Владу Седан, и вскоре решился на серьезный шаг — полузащитник сделал ей предложение.

Сборная Украины просигнализировала всем, что будет сложным оппонентом для любой команды и готова бороться с Португалией за первую строчку в группе.

Украина — Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (Шепелев, 72), Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук (Кравец, 67), Коноплянка (Коваленко, 76).

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Максимович, Костич — Льяич (Фейса, 60) — Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

Предупреждения: Миленкович, Спаич.

И второй поединок против сборной Люксембурга проходил после большого успеха нашей сборной, только в этот раз национальная команда подходила к матчу полностью осознавая, что может потерять важнейшие очки и никакой недооценки соперника быть не может.

К счастью, Роман Яремчук открыл счет еще в дебюте поединка, дав уверенность своим партнерам и хороший плацдарм для победного развития матча. На выезде Люксембург не был таким агрессивным, как в первом поединке и так и не смог что-либо изменить. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу украинцев с минимальным счетом.

Украина — Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6



Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80).



Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинс, Герсон — Янс, О. Тилль (Торпел, 77), Баррейро Мартинш, М. Мартинс — В. Тилль — Родригес, Да Мота (Бенси, 53).



Предупреждения: Миколенко, Караваев, Зинченко — О. Тилль, да Мота, Родригес, В. Тилль.

После 10 набранных очков в первых четырех играх сборная Украины подходила к спаренному противостоянию со сборной Литвы в ранге чуть ли не фаворита группы. Еще до начала отборочной кампании было понятно, что литовцы, в большей мере будут пытаться навязать сборной Люксембурга борьбу за четвертое место.

Удивить нашу национальную команду Литва не смогла. Так, уже к получасу игрового времени сборная Украины лидировала с преимуществом в два мяча, изящно взломав оборону соперника. Гол Малиновского после прицельного удара поставил точку в том поединке. Отметим, что в той игре сборная Украины имела отличную поддержку на трибунах, а футболисты после матча отмечали, что играли будто в Украине, а не на выезде.

Литва — Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, Малиновский, 62



Литва: Зубас — Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев — Шимкус — Вербицкас, Зулпа, Матулявичюс (Куклис, 64), Голубицкас (Голубицкас, 52) — Черных (Лаукземис, 67).



Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский (Безус, 79) — Ярмоленко (Цыганков, 59), Яремчук (Мораес, 66), Марлос.



Предупреждение: Миколенко.

Ответный поединок против сборной Литвы на своем поле не сулил особых проблем, но гости, стоит отдать должное, смогли оказать сопротивление, а потому Украина ограничилась лишь двумя взятиями ворот. Так, "разборки" с литовцами продолжил Руслан Малиновский, отметившись двумя забитыми голами в ворота Черняускаса.

Благодаря еще трем набранным баллам сборная Украины имела уже 16 очков перед поединками против сборной Португалии и Сербии.

Украина — Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58



Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский — Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).



Литва: Черняускас — Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61) — Воробьев, Вербицкас — Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72) — Лаукжемис (Матулявичюс, 77).

Предупреждения: Степаненко — Новиковас, Зулпа

Перед игрой с Португалией на НСК Олимпийский в воздухе опять витал оттенок неуверенности. Многие рассматривали вариант ничьей, и что она сулит сборной Украины. Кто-то же раздумывал над поражением и думал о том, что делать в игре с Сербией. Не так много людей были настроены на победу украинцев, но она случилась, даровав нашей сборной досрочную путевку на турнир.

Андрей Шевченко сделал достаточно сильный тренерский ход. В том поединке Роман Яремчук чаще оказывался на левом фланге, чем на острие атак сборной, а Андрей Ярмоленко смещался в центр. Таким образом, тренерский штаб пытался помочь Миколенко, который мог недополучить помощи от менее оборонительного Марлоса.

Яремчук отпахал на фланге, но об этом пришлось говорить уже ближе к концу матча. Сперва нападающий открыл счет в дебюте встречи, лучше всех среагировав на отскок мяча в чужой штрафной, а Ярмоленко на 27-й минуте удвоил преимущество украинцев. "Как вы там, чемпионы Европы?", — звучал в голове вопрос к гостям.

Португальцы мобилизировали силы и смогли отквитать один мяч благодаря точному удару Криштиану Роналду с одиннадцатиметровой отметки. Финальный штурм команды Сантуша был горячим, но так и не завершился ничем результативными. Удар Данилу Перейры в каркас ворот заставил сердце остановиться на мгновение, но финальный свисток арбитра дал полное расслабление и неимоверную радость за сборную Украины и наш футбол в целом.

Украина — Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 27 — Роналду, 73 (пен.)



Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+5) — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63).



Португалия: Патрисиу — Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру — Данилу — Моутиньо (Б. Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68) — Б. Силва — Роналду, Гедеш (Феликс, 46).

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Зинченко — Пепе, Диаш



На 71-й минуте был удален Тарас Степаненко (Украина) (повторное предупреждение).

Поединок против Сербии уже был формальностью, но это вовсе не означало, что сборная не собиралась выиграть. Большой проблемой для Украины стало отсутствие Тараса Степаненко и Александра Зинченко в центре поля. Рисунок игры национальной команды несколько утратил красок, но на перерыв команды ушли при равном счете — 1:1.

Во втором тайме сборная Украины пропустила вновь и очень долго не могла сравнять счет. Казалось бы, игра уже ничего не решает, но самолюбие и тот факт, что 2019 год мог стать первым в истории, когда сборная Украины не потерпела ни одного поражения, не давал покоя. К счастью, Артем Беседин, который получал мало шансов во время отбора на Евро, отметился в компенсированное время и спас ничью для команды.

Сербия — Украина 2:2

Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3



Сербия: Райкович — Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич — Гудель, Нем. Максимович (Миливоевич, 76) — Тадич, Льяич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82) — А. Митрович.



Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Коваленко (Шепелев, 77), Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88) — Цыганков (Беседин, 77), Яремчук, Ярмоленко.



Предупреждения: Коларов — Матвиенко.

Казалось бы, сборная Украины на ходу и готова дать бой сильнейшим командам на основной стадии еврофорума. По итогам жеребьевки нашей команде достались сборные Нидерландов и Австрии, только июнь и июль 2020 так и не подарят нам настоящий праздник футбола. Коронавирус вмешался в футбольную жизнь и спутал все планы.

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Теперь непонятно, в каком состоянии будет сборная к следующему лету, что поменяется в карьере ведущих игроков национальной команды. Кому-то может помешать сыграть возраст, а кто-то, как Артем Беседин, и вовсе получит второй шанс.

Также остается под вопросом продление контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, который, впрочем, отмечал, что уже получил предложение о контракте на 2,5 года и, скорее всего, примет его.

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Как бы не сложился чемпионат Европы уже летом 2021 года (надеемся), сборная Украины уже продемонстрировала, что у нас могут играть в футбол, а не мучиться, противостоять сильнейшим и объединяться ради общей цели!