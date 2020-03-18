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Football.ua разобрался в том, как новая дата проведения чемпионата Европы повлияет на национальную команду.

Прошлый год стал для сборной Украины настоящим прорывом. Национальная команда стала демонстрировать привлекательный футбол с контролем мяча и европейским подходом к делу. К тому же, это отразилось и на результатах. Подопечные Андрея Шевченко квалифицировались на чемпионат Европы с первого места в группе с действующим обладателем титула — Португалией.

На этом достижения вовсе не заканчиваются. Украинцы впервые провели календарный год без единого поражения. Подопечные Андрея Шевченко подарили несколько отличных камбэков, деклассирование сборной Сербии и ощущение того, что с нашей командой стоит считаться абсолютно любому сопернику.

Чемпионат Европы в наших мыслях и ожиданиях должен был стать продолжением успешной эры команды, но коронавирус внес изменения в привычную жизнь футбольного мира. Теперь, чемпионат Европы состоится в 2021 году. Football.ua разобрался в плюсах и минусах такого решения для национальной сборной Украины.

- Вратарская позиция.

В июне этого года Андрею Пятову исполнится 36 лет. Понятно, что для игрока его позиции это абсолютно не приговор и показывать высокой уровень игры по-прежнему можно. Голкипер Шахтера был одним из главных творцов успеха для сборной Украины во время отбора на чемпионат Европы.

Несмотря на все особенности вратарского ремесла, спад игре опытного Пятова вполне вероятен. Есть ли кем его заменить? Если бы Андрей Лунин имел постоянную игровую практику в чемпионате высокого уровня, тогда можно было бы надеяться, что за ближайший год молодой голкипер постепенно станет основным, безболезненно заменив Пятова. Однако сложно предполагать, что ждет Лунина дальше.

Денис Бойко уже давно не получает вызовы в сборную, а Юрий Панькив все-таки выполняет роль третьего голкипера, а не действительно игрока, который видится в основном составе сборной. Какие еще могут быть альтернативы? Никита Шевченко из Зари очень хорошо проводил сезон, но сейчас находится в лазарете луганчан из-за серьезной травмы. На этом, в принципе, ресурсы нашей страны на вратарской позиции подошли к концу.

- Фланговые полузащитники.

Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Марлос и Виктор Цыганков. Кого из них ждет существенное улучшение игровой формы? Ярмоленко уже длительный период лечится от травмы и далек от былой формы. Коноплянка играет, но особого оптимизма уровень показываемого Евгением футбола не вызывает. Сложно сказать, что экс-полузащитник Днепра, Севильи и Шальке демонстрирует что-то сверхъестественное даже по меркам скромной УПЛ.

Марлос? Натурализованный бразилец ощутимо сдал. В какой-то мере это вызвано травмами, но и, очевидно, возраст берет свое. Марлос никогда не славился сумасшедшей скоростью, но все-таки сейчас особенно заметно, что игрока Шахтера лучше рассматривать в качестве десятого номера. При этом нужно понимать, что 90 минут в высоком темпе увидеть вряд ли удастся.

Виктор Цыганков достоин отдельного материала, но судя по игре в этом сезоне трансфер украинского полузащитника вряд ли ждет. Получится ли прогрессировать в нынешнем Динамо? Да как бы не наоборот... Прибавим к не лучшему ходу дел на этих позициях сейчас еще один год... Сложно представить, что ситуация улучшится, а потому сборная Украины может существенно потерять в атакующем потенциале.

- Тренерская позиция.

Андрей Шевченко в 2018 году продлил контракт до лета 2020, чтобы определяться со своей судьбой после большого форума. Проблемой теперь будет тот факт, что Федерации футбола нужно опять договариваться о продлении контракта. Также не нужно забывать, что у Шевченко собран отличный тренерский штаб, который тоже нужно удержать.

Нетрудно предположить, что нынешний тренер сборной Украины хотел продолжить свою карьеру после чемпионата Европы на клубном уровне. Конечно, слабо верится, что Шевченко откажется проработать еще год и не повезет сборную на Евро, но перенос создает проблемы всем сторонам. Надеемся, что тренерский штаб сможет сохранить атмосферу в команде до следующего лета.

- Центральный нападающий.

Уже можно смело говорить, что Роман Яремчук выдал отличный сезон и, определенно, находится на радарах хороших клубов их ТОП-чемпионатов. Потому трансфер украинского нападающего этим летним окном выглядит вполне ожидаемым.

А вот здесь начинается самое интересное. Как Яремчук зарекомендует себя в новом клубе и сможет ли стать неотъемлемой частью основного состава? Если произойдет так, что лучший форвард сборной Украины подойдет к чемпионату Европы без игровой практики — это большая проблема, потому что равноценной замены Яремчуку нет.

Помимо обычных статистических показателей, нужно понимать, что благодаря большому объему работы Роман существенно снижает нагрузку с наших немолодых вингеров. В поединке сборной Украины на НСК Олимпийском против Португалии нападающий действовал со смещением влево, потому что Марлос не смог бы выполнить необходимый объем оборонительной работы, чтобы помочь Миколенко.

Какие есть альтернативы, если игровая форма Яремчука пойдет на спад? Возрастной Мораес. Также вызов получил Кравец, но вряд ли это подходящий вариант для столь значимого турнира.

+ Травмированные игроки успеют восстановиться.

На данный момент из-за повреждений не играют Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Пока что предпосылок ждать ухудшения игры первого из-за возраста не приходится, а ситуация Ярмоленко и Яремчука имеет обратную сторону. Абсолютно непонятно, получал бы Андрей постоянную игровую практику в Вест Хэме до конца сезона, а также успел бы Яремчук набрать свою лучшую форму после выписки из лазарета.

Что касается Степаненко, то последние месяцы Тарас находился в сумасшедшем тонусе и его позиция, наверное, самая безальтернативная в нашей команде. Заменить опорного полузащитника Шахтера без существенной потери в качестве просто невозможно, однако стоит обратить внимание, что тренерский штаб пытается решить этот вопросы.

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Кажется, к кандидатуре Сидорчука относятся сдержанно, больше полагаясь на молодого Шепелева. Кроме того, вызов в сборную получили Игорь Харатин и Евгений Макаренко, которые могли бы зарекомендовать себя в качестве замены Степаненко. Не забываем и про Иванисеню, но тут тренерский штаб ограничился ознакомительным вызовом на прошлые сборы.

+ Дополнительная опция в нападении.

Артем Беседин получил дисквалификацию сроком на один год из-за употребления допинга, но перенос Евро подарил ему возможность все-таки поехать на престижный турнир. Конечно, к нападающему Динамо болельщики относятся по-разному, но отказываться от его услуг сборной вовсе не стоит. Беседин имеет не лучшую реализацию, но может навязать борьбу и выполнить большой объем работы.

К тому же, не стоит забывать, что спас календарный год без поражений для сборной Украины именно нападающий Динамо. Беседин явно будет голоден к футболу после года без игры и постарается принести максимум пользы клубу и национальной сборной.

+ Время для поиска новых ресурсов.

Как мы уже выяснили ранее, фланги полузащиты сборной Украины нуждаются в обновлении, также нужна альтернатива для Тараса Степаненко. На поиск решения этих вопросов у тренерского штаба сборной Украины появляется дополнительный год. Может быть, реанимирует свою карьеру Марьян Швед, больше шансов в Динамо наконец-то получит Георгий Цитаишвили, а Александр Зубков оформит трансфер в Серию А и выйдет на новый уровень.

Кроме того, есть Владислав Супряга, который, если продолжит прогрессировать, вполне может поехать на Евро. Тренерский штаб дал понять, что следит за молодым нападающим, поместив того в резервный список. Супряге остается продолжать в том же духе и дебют за национальную команду не заставит себя ждать. Ждем также вызова и Богдана Леднева, который роскошно проводит этот сезон. Без внимания не должен остаться и Владислав Кочергин.

Некоторые вопросы вызывает центр обороны сборной, где четко можно полагаться на пару Кривцов — Матвиенко, которая провела отличный отбор на Евро. Шабанов и Пластун, кажется, рассматриваются исключительно в качестве резервных игроков, но стоит дождаться и возвращения Никиты Бурды. В этом направлении ждем прогресса от Денис Попова и Валерия Бондаря, которые минувшим летом выиграли молодежный чемпионат Европы. Также есть Евгений Чеберко, которого не стоит списывать со счетов.

Как можно увидеть, перенос чемпионата Европы все-таки преподнес некоторые приятные моменты для сборной. Сейчас национальная команда функционирует рационально, а потому год до большого форума нужно провести с максимальной пользой для команды. Благо, наконец-то у руля команды люди с правильным подходом и есть надежды на прогресс.