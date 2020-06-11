Хавбек поделился своим мнением о выступлении черниговского клуба.
Леван Арвеладзе, ФК Заря
11 июня 2020, 18:01
Полузащитник Десны Леван Арвеладзе рассказал о своем состоянии здоровья и оценил игру команды накануне матч с Александрией.
"С моим здоровьем все хорошо: чувствую себя хорошо, работаю в общей группе и дополнительно тренируюсь индивидуально. Если оценивать мое состояние по 100-балльной шкале, то это 80%: наверное, я еще не готов брать полноценного участия в игре все 90 минут.
Конечно же, карантин имеет очень большое влияние на нашу физическую форму: были ограничения при самоизоляции, приходилось тренироваться в домашних условиях и самому полностью контролировать свои нагрузки и свое состояние. Я бы предпочел находиться в компании своей команды и тренеров ...
Игра была с Шахтером была очень тяжелой, но я видел, что каждый пытался выложиться на максимум ... У каждой команды были шансы на победу, каким бы сильным ни был соперник.
Хотел попасть на стадион, посмотреть игру вживую, но, в связи с Covid-19, введены ограничения, поэтому смотрел матч по телевизору.
Я думаю, что Александрия – боевая команда, но Десна ничем не уступает: целенаправленно готовимся к матчу и всеми силами будем стараться привезти в Чернигов победу", – рассказал Арвеладзе в интервью официальному сайту клуба.
Матч Александрия – Десна в 26-м туре УПЛ состоится в воскресенье, 14 июня.