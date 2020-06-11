Украина

Хавбек поделился своим мнением о выступлении черниговского клуба.

Полузащитник Десны Леван Арвеладзе рассказал о своем состоянии здоровья и оценил игру команды накануне матч с Александрией.

"С моим здоровьем все хорошо: чувствую себя хорошо, работаю в общей группе и дополнительно тренируюсь индивидуально. Если оценивать мое состояние по 100-балльной шкале, то это 80%: наверное, я еще не готов брать полноценного участия в игре все 90 минут.

Конечно же, карантин имеет очень большое влияние на нашу физическую форму: были ограничения при самоизоляции, приходилось тренироваться в домашних условиях и самому полностью контролировать свои нагрузки и свое состояние. Я бы предпочел находиться в компании своей команды и тренеров ...

Игра была с Шахтером была очень тяжелой, но я видел, что каждый пытался выложиться на максимум ... У каждой команды были шансы на победу, каким бы сильным ни был соперник.

Хотел попасть на стадион, посмотреть игру вживую, но, в связи с Covid-19, введены ограничения, поэтому смотрел матч по телевизору.

Я думаю, что Александрия – боевая команда, но Десна ничем не уступает: целенаправленно готовимся к матчу и всеми силами будем стараться привезти в Чернигов победу", – рассказал Арвеладзе в интервью официальному сайту клуба.

Матч Александрия – Десна в 26-м туре УПЛ состоится в воскресенье, 14 июня.