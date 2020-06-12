Украина

Украинский вратарь также рассказал о восстановлении от травмы.

Центральным поединком 26-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние между Зарей и Динамо, которые ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице. Голкипер луганского клуба Никита Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Хорошее настроение, как и перед всеми играми. Тем более, в предыдущей игре добыли три очка. Эмоции положительные. Все готовятся. Парни воодушевлены и готовятся к матчу".



"Это однозначно будет интересная и напряженная игра. Будет хороший футбол, а победит сильнейший. Динамо — хороший соперник. Но нам есть, что им противопоставить", — приводит слова Шевченко официальный сайт Зари.

Кроме того, Никита Шевченко рассказал о восстановлении от травмы ахиллового сухожилия, которую он получил во время зимних сборов. Сообщалось, что 27-летний украинец больше не сыграет в текущем сезоне.

"Я уже на завершающей стадии восстановления. Лечусь. Прохожу индивидуальные курсы с докторами. Надеюсь скоро вернуться в строй".



"Настроение хорошее, боевое. Единственное то, что хочется побыстрее вернуться на футбольное поле. Но для этого нужно ещё много работать и полностью залечить травму. Держусь бодрячком", — добавил вратарь луганского клуба.

Напомним, матч Заря — Динамо запланирован на субботу, 13 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.