Украина

Тестирование прошли все игроки, тренеры и персонал первой команды.

Первая команда киевского Динамо прошла очередное тестирование на выявление Covid-19.

По итогам тестирования не было обнаружено ни одного позитивного случая. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Тесты на коронавирус сдавали все игроки, тренеры и работники первой команды.

Киевляне продолжают готовиться к поединку 26-го тура УПЛ против луганской Зари, который состоится в субботу, 13 июня, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального матча тура.

Ранее свои результаты тестирования узнала и луганская Заря.