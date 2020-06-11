Украина

Результаты всех тестов оказались отрицательными.

В Заре не обнаружили случаев заболевания коронавирусом. Клуб прошел тестирование и все пробы оказались отрицательными, сообщает официальный сайт луганчан.

Как стало известно Football.ua, это были ПЦР-тесты. Ранее исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий также сообщал, что Заря прошла именно ПЦР-тестирование.

Также луганчане капитально переделали командную раздевалку на базе. Отныне у каждого футболиста своя личная кабинка с фото.

Заря занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая Динамо по дополнительным показателям. Следующий поединок луганчане проведут против все того же Динамо в Запорожье 13 июня.