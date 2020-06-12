Украина

Соглашения пролонгированы на один год.

Ковалевский Колос на официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя игроками — Виталием Гавришем и Вадимом Милько.

Новые соглашения с футболистами будут действовать до 2021 года.

Капитан команды Виталий Гавриш выступает за ковалевцев с 2016 года. За это время защитник отыграл 94 поединка, отметившись 16 голами.

Хавбек Вадим Милько в клубе с 2017 года, при этом за Колос игрок сыграл 75 матчей, забив 3 гола.