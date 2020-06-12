Украина

Все зависит от результатов киевлян в текущем сезоне.

Киевское Динамо может вернуться к варианту с назначением на должность главного тренера Сергея Реброва.

По информации турецкого издания Sabah, руководствj "бело-синих" дает нынешнему тренеру Алексею Михайличенко шанс вывести команду в Лигу чемпионов. В ином случае, Игорь Суркис попробует подписать соглашение с Ребровым.

Источник сообщает, что Ребров имеет предварительные договоренности с Фенербахче, однако, сообщил руководству стамбульского гранда, что согласится на их предложение в случае провала переговоров с Динамо.

Также одним из кандидатов на должность наставника Фенербахче является нынешний тренер Аланьяспора Эрол Булут, которого турецкие СМИ также связывали с киевским клубом.