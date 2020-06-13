Украина

Football.ua анонсирует поединок 26-го тура УПЛ.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в родных стенах постарается обыграть Ворсклу, чтобы приблизиться к лидеру группы.

Мариуполь — Ворскла

Суббота, 13 июня, стадион им. Бойко, 14:00. Главный арбитр — Дмитрий Кутаков. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

С первого взгляда, грядущий поединок — это ничем не примечательная встреча двух коллективов, которые не имеют особых турнирных задач на остаток сезона. Но на самом деле, данный матч — это репетиция полуфинала Кубка Украины, который состоится между этими же командами и на этом стадионе, но через 11 дней. А потому болельщики как минимум сумеют увидеть, чего же нам ожидать от игры коллективов в преддверии важнейшего кубкового противостояния.

В таблице же Мариуполь опережает полтавчан на четыре очка, но это достижения исключительно тем встреч, которые были сыграны до карантина. После рестарта УПЛ команды показали синхронные результаты. Приазовцы свой первый после возобновления чемпионата поединок провели на выезде против Олимпика, где коллективы показали интересный и боевой футбол, разойдясь ничьей со счетом 2:2.

Подопечные Максимова, в свою очередь, были намного ближе к тому, чтобы отпраздновать победу в своем матче. Ворскла в родных стенах принимала Львов и минимально вела в счете вплоть до 94-й минуты. Гости сумели заработать пенальти, который успешно реализовали. Как бы там ни было, к грядущему матчу команды будут готовиться с особым упорством.

Сложно сказать, кого можно выделить в качестве фаворита в поединке. После карантина команды находятся в приблизительно одинаковой форме, да и фактор домашнего поля при пустых трибунах особой роли не сыграет. Другое дело, что от результата данного противостояния прояснится картина перед полуфиналом Кубка, который привлечет больше внимания, чем рядовой матч УПЛ.