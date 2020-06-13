Украина

Полузащитник Колоса рассказал о подготовке к ближайшему матчу чемпионата Украины.

В 26-м туре Премьер-лиги Колосу предстоит сыграть против лидирующего в таблице с огромным отрывом Шахтера. Ковалевцы, которые отстают от "горняков" на 39 очков, не настраиваются на Шахтер по-особенному, уверяет Олег Ильин.

"Готовимся как к обычной игре, потому что в первой шестерке все команды хорошие: Шахтер, Заря, Десна, Динамо, Александрия. Все хорошие команды. Мы на каждый матч готовимся одинаково – на победу", - заявил Ильин Футбол News.

Матч Колос – Шахтер начнется 14 июня в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В предыдущей встрече Шахтер победил со счетом 4:3.