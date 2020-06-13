Украина

Представляем вашему вниманию прогноз на игру 26-го тура Премьер-лиги.

Заря и Динамо сойдутся в битве за второе место. Конечно, даже победа одной из команд не станет решающей в этой борьбе, ведь сейчас у них одинаковое количество очков. Тем не менее, это может быть крайне важным психологическим подспорьем для дальнейших выступлений в чемпионате.

Редакция Football.ua прогнозирует, что матч закончится ничьей со счетом 1:1, а мнения пользователей разделились – на данный момент по 40% верят в победы каждой из команд, и лишь 20% проголосовавших ожидают ничью.