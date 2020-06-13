Украина

Бывший генеральный директор луганчан рассказал о финансовых делах клуба.

Экс-гендир Зари Сергей Рафаилов утверждает, что клуб еще не выплатил ему зарплату за два последних месяца работы. Однако он не переживает об этих деньгах.

"Мне тоже зарплату не выплатили за февраль и за март. Посмотрим, как будет. Я, честно говоря, отношусь к этому очень спокойно", — заявил Рафаилов видеожурналу Yellow.

Финансовое положение Зари не самое лучшее, однако луганчане еще могут надеяться на вторую часть денег от Крузейро за трансфер Виллиана Гомеса, а также средства от Динамо за покупку Александра Караваева. При этом какую именно сумму Динамо еще не доплатило за Караваева и является ли это задолженностью или же рассрочкой, Рафаилов не уточнил.

"Поступили деньги от Крузейро – вот я тоже читал в прессе, что эти деньги поступили. Но это же не вся сумма, еще должны бразильцы заплатить. Еще должны деньги… Динамо за Караваева… Поэтому все вроде не так страшно. Но это же все-таки клуб, как он может так… Хотя у нас были случаи, что пропадали и финалисты Лиги Европы", — добавил Сергей Васильевич.

Сегодня, 13 июня, Заря сойдется с Динамо в 26-м туре чемпионата Украины. Вы можете следить за ходом матча и комментировать игру в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua, начало – в 17:00.