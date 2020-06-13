Украина

Команды вышли на второй тайм немного позже, чем планировалось.

Центральный поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря принимает на Славутич-Арене киевское Динамо, был прерван в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Запорожье пошел ливень вместе с градом, поэтому команды не смогли вовремя вернуться на поле после перерыва. Тем не менее, ливень вскоре прекратился, и футболисты вышли на второй тайм.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча Заря — Динамо на Football.ua. На момент 67-й минуты луганский клуб ведет в счете благодаря реализованному пенальти в исполнении Владлена Юрченко.