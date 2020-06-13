Украина

Осадки не помешали доиграть поединок, который завершился четырьмя голами и удалением.

Динамо одержало волевую победу над Зарей в поединке 26-го тура чемпионата Украины.

В следующем туре луганская Заря отправится на выездное противостояние с черниговской Десной, а киевское Динамо сразится на НСК "Олимпийский" с Колосом из с. Ковалевка.

Обзор матча:

Заря — Динамо 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен.) — Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90+6



Заря: Махарадзе — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Цвек, 78) — Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский — Кабаев, Громов.



Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадири, 85) — Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) — Русин (Де Пена, 61).



Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко — Кендзера, Попов

На 84-й минуте был удален Ловро Цвек (Заря) (грубое нарушение правил).