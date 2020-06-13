Украина

Наставник Львова высказался о поражении в матче против Олимпика.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик уверенно обыграл ПФК Львов благодаря дублю Максима Тейшейры (2:0). Главный тренер львовского клуба Егише Меликян прокомментировал результат этой встречи.

"Проигрывать всегда неприятно. Конечно, нам хотелось взять три очка сегодня. Но постоянные переезды дают о себе знать. Накапливается усталость и динамика игры теряется. Однако даже в этих условиях мы создавали моменты… Нам просто нужно было их реализовать".

"Наш план на игру сработал: мы вынудили Олимпик идти в высокий прессинг, и у нас появились свободные зоны впереди, получались быстрые атаки, но, опять-таки, подвела реализация. Соперник же в этом компоненте преуспел. Поздравляю Олимпик с победой. Мы не падаем духом и будем готовиться к следующим матчам", — приводит слова Меликяна официальный сайт Олимпика.

Смотрите видео голов и обзор поединка Олимпик — ПФК Львов на Football.ua.