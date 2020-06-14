Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика прокомментировал матч 26-го тура УПЛ.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик уверенно обыграл ПФК Львов благодаря дублю Максима Тейшейры (2:0).

"Очень приятно, что мы одержали победу, мы давно этого ждали. Игра получилась. Были забиты два великолепных гола. Ребята выполнили установку, все, что мы планировали, было реализовано на 100%. Игра была интересной для зрителей. Сегодня мы были сильнее.

У нас был правильный настрой: забить и сыграть на ноль сзади. В перерыве мы указали нашим футболистам на ошибки, сказали, что нужно исправить, что нужно больше разворотов", — приводит слова Игоря Климовского официальный сайт Олимпика.

Смотрите видео голов и обзор поединка Олимпик — ПФК Львов на Football.ua.