Украина

Главный тренер Динамо рассказал о состоянии здоровья Сергея Сидорчука.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1).

В игре травму получил Сергей Сидорчук. Алексей Михайличенко прокомментировал состояние здоровья своего футболиста.

"Я не врач, но то, что я видел — там рваная рана, придется зашивать. Насколько это серьезно — разберемся позже. Проломлен щиток, довольно-таки большой разрез", — приводит слова главного тренера Динамо официальный сайт клуба.