Украина

Поединок против Колоса станет юбилейным для хавбека "горняков".

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко попал в стартовый состав команды на игру 26-го тура Премьер-лиги против Колоса. Этот поединок станет для Тараса двухсотым в чемпионатах Украины в футболке Шахтера, сообщил клуб в Твиттере.

Степаненко перешел в Шахтер летом 2010 года из Металлурга Запорожье. За это время он выиграл с "горняками" 18 трофеев: по семь чемпионств и Кубков Украины, а также четыре Суперкубка страны.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Степаненко 30 матчей во всех турнирах за Шахтер, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

Игра Колос – Шахтер начнется в 17:00. Вы можете следить за ее ходом и комментировать матч в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.