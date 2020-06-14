Украина

Сенегалец не мог своей команде избежать поражения от "горняков".

Завершился поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер с трудом обыграл Колос со счетом 0:1.

Стоит отметить, что в этом матче дебютировал новичок ковалевского клуба Мамаду Данфа, который стал первым африканским футболистом в истории Колоса.

19-летний сенегалец вышел на поле на 75-й минуте встречи вместо Олега Ильина, однако повлиять на конечный результат поединка он не сумел.

Мамаду Данфа присоединился к составу Колоса в начале июня этого года. В новом клубе молодой легионер выступает под 94-м номером.