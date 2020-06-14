Украина

Наставник Шахтера высказался о победе в матче с Колосом.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с трудом обыграл Колос благодаря единственному голу Жуниора Мораеса (1:0). Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал результат этой встречи, положительно высказавшись об уровне игры соперника.

"В первом тайме подачи на фланг шли не лучшим образом. Нужно было выждать и принимать правильное решение. Были некоторые сложности с проходами. Во втором тайме мы начали сильно. У нас было больше хороших моментов. В последние 10 минут Колос сделал ставку на стандарты. Но мы смогли остаться компетентными. Хорошая победа, еще один шаг вперед к нашей главной цели".

"Мы хотим стать чемпионами. Это планировалось с первого дня сезона. Поздравляю игроков, соперника, потому что они создавали нам сложности в течение всех 90 минут. Колос – очень сильная команда. Сегодня они выполнили хорошую работу. Это очень агрессивный соперник на протяжении всего матча. Он усложнил нашу победу", — приводит слова Каштру сайт ТК Футбол.

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