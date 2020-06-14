Украина

Тренер Шахтер высказался о травме ключевого левого защитника своей команды.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с трудом обыграл Колос благодаря единственному голу Жуниора Мораеса (1:0).

В этот матче не смог принять участие ключевой левый защитник "горняков" Исмаили, получивший повреждение передней крестообразной связки колена. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался о состоянии своего подопечного.

"Исмаили – это игрок, являющийся примером в клубе. За столько лет в Шахтере он заработал определенный имидж. Очень компетентный футболист, большой профессионал, который каждый день фантастически отдается работе и в матчах показывает, чего стоит".

"Он получил травму. Сейчас мы смотрим на тех, кто у нас есть. Это Маркиньос Сиприано и Сергей Болбат, способный выходить на обоих флангах. Я уверен: кто займет позицию, будет выступать на ней максимально эффективно", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Смотрите видео голов и обзор матча Колос — Шахтер на Football.ua.