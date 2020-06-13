Бразильский защитник выбыл на длительный срок.
Исмаили, getty images
13 июня 2020, 16:37
Исмаили получил повреждение передней крестообразной связки колена, сообщает официальный сайт "горняков".
В ближайшее время бразильский защитник перенесет операцию, а на восстановление потребуется до шести месяцев.
В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ Исмаили провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач.
Напомним, что ранее к тренировкам приступил Майкон Барберан, который восстанавливался после рецидива травмы колена.