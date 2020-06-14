Украина

Наставник Колоса высказался о поражении в матче с Шахтером.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с трудом обыграл Колос благодаря единственному голу Жуниора Мораеса (1:0). Главный тренер ковалевской команды Руслан Костышин прокомментировал результат этой встречи.

"Мы пытались играть достойно с Шахтером. Все видят, что Шахтер в такой форме, с таким качеством, мастерством, что очень тяжело играть против такой команды. Не только нам, но и Динамо, Десне. Думаю, выглядели достойно".

"Больше доволен отношением к тому, что мы договорились делать. Конечно, мы не можем играть на встречных курсах с Шахтером, атаковать постоянно. Разница в скорости, качестве, работе с мячом очень большая. Мы старались перекрывать зоны, страховать. В первом тайме нам удалось, а во втором..."

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"Гол, который пропустили, надо смотреть. Не хочу о судье, хочется наоборот сказать, что наша команда не должна останавливаться. Все в штрафной остановились – не к лицу команде мастеров останавливаться и смотреть на судью. Будет серьезный разговор, так не должно быть".

"Под дождем у нас были лучше моменты, чем до дождя. Мы играли осторожно — не готовы сейчас так физически противостоять Шахтеру. Мы пока не в таких кондициях. Уступаем в командной скорости. В предыдущем матче с Шахтером свою роль сыграло качество поля. Тогда была ранняя весна, это нивелировало индивидуальные качества Шахтер. Сейчас хорошее поле, футболисты работают быстро с мячом, поэтому тяжело. Они сильнее, ничего с этим не сделаешь", — приводит слова Костышина сайт ТК Футбол.

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