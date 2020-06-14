Украина 14 июня 2020, 21:23 Филиппов отметился шикарным голом в ворота Александрии Нападающий продемонстрировал высочайшее индивидуальное мастерство. АЛександр Филиппов, Десна 14 июня 2020, 21:23 Форвард Десны Александр Филиппов открыл счет в матче против Александрии. Он получил мяч в центральном круге, сам дошел до штрафной соперника, подработал мяч и пробил точно под дальнюю штангу. Позже Александр с пенальти забил еще один мяч, доведя счет до 4:1. Следить за ходом игры и комментировать матч вы можете в текстовой онлайн-трансляции Football.ua. Люди Александр Филиппов Команды Александрия Десна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте