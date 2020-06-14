Украина

Нападающий продемонстрировал высочайшее индивидуальное мастерство.

Форвард Десны Александр Филиппов открыл счет в матче против Александрии. Он получил мяч в центральном круге, сам дошел до штрафной соперника, подработал мяч и пробил точно под дальнюю штангу.

Позже Александр с пенальти забил еще один мяч, доведя счет до 4:1. Следить за ходом игры и комментировать матч вы можете в текстовой онлайн-трансляции Football.ua.