"Бронзовый" призер прошлого розыгрыша УПЛ пропускает не менее пяти мячей во втором матче кряду (1:5).
Александрия — Десна, фото ФК Александрия
14 июня 2020, 21:24
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Александрия — Десна 1:5
Голы: Третьяков, 46 — Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7
Александрия: Панькив — Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) — Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) — Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) — Огиря — Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) — Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5).
Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух
На 60-й минуте был удален Владислав Бабогло (Александрия) (повторное предупреждение).