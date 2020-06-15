Украина

Экс-гендир луганчан высказал свое мнение о проблемах команды.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов дал свою оценку нынешней ситуации в клубе, а также прокомментировал вероятную смену прописки.

"Поменять на Запорожье? Это Заря Луганск. Если бы это нужно было, то никаких проблем не было бы. Неделя работы с документами и все. А зачем? Сказать, что завтра вторым словом будет Заря Запорожье и сразу болельщиков увеличилось – нет. Со временем, наверное, да, увеличилось бы. Все живут надеждой. Прошлые годы, сейчас, конечно, она все меньше и меньше становится. Но все мы жили надеждой, что еще чуть-чуть и мы вернемся домой".

"Оценку моему труду будут давать другие. Я не любитель. Единственное – я ушел из клуба, когда он был на втором месте".

"Я бы хотел, чтобы люди, которые там работают сегодня, будут работать завтра, послезавтра. Чтобы они держали эту марку и находились на том же месте, не опускались ниже призовых мест. Мест, которые дают право участвовать в группе Лиги Европы. За Лигу чемпионов еще рановато говорить.

"Я не Ванга. Не могу вам сказать, что будет, но, по моему мнению, Заре будет очень тяжело", — сказал Рафаилов Профутбол.

Ранее экс-гендир заявил, что Динамо все еще не рассчиталось с Зарей за трансфер защитника Александра Караваева.