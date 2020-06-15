Украина

Защитник Динамо прокомментировал действия судьи в игре против Зари.

В рамках 26-го тура УПЛ Динамо обыграло Зарю (3:1). В этом поединке травму получил Сергей Сидорчук, а Денис Попов прокомментировал действия рефери.

"Пошел очень большой град, ливень, не было мысли, что закончим матч, по-любому бы играли".

"Но эта пауза чуть расшатала. Там чудак ногу оторвал, сшивали Сидорчуку. Судья вообще не знал, что делать, растерялся. Наверное, был самый грубый фол", — сказал Денис Попов в эфире ПроФутбол.

Напомним, что игру обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.