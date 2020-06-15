Украина

Полузащитник Динамо получил травму в игре 26-го тура УПЛ против Зари.

Сергей Сидорчук на 79-й минуте встречи против Зари (3:1) вынужденно покинул поле из-за травмы, которую ему нанес игрок луганчан Ловро Цвек.

"Спасибо, чувствую себя уже лучше, нога почти не тревожит, немного побаливает просто, как ранка. Сегодня уже появился оттек, доктор сказал, что это нормальная реакция. Еще в Запорожье мне сразу же наложили специальные стяжки, которые всегда есть в клубной аптечке у врачей и используются, например, при рассечении брови, способствуя заживлению. А по прилету в Киев поздно вечером мы сразу поехали в клинику Борис, где уже наложили швы.

Никаких специальных повязок я не ношу, просто швы на ране залепили пластырем, который необходимо каждый день менять. Так что буду ездить на базу обрабатывать, дезинфицировать рану и на перевязки, а врачи будут следить, чтобы все было в порядке.

Когда только произошло столкновение, и я лежал на поле, было просто больно, но ни о переломе, ни о чем другом серьезном я не думал, но, когда спустил гетру и увидел рану, появилась мысль, что мог быть открытый перелом. Но затем я смог подняться, пошевелить ногой и даже стать на нее, что дало уверенность, что все нормально, и ничего страшного нет, слава Богу, все обошлось.

Удар, конечно, был очень сильный, Цвек даже пробил щиток, но считаю, именно он меня и защитил. Если бы не он, думаю, все было бы намного хуже. Повезло, что во время игры щиток сполз в самый низ и действительно помог.

К слову, мне уже Коля Шапаренко подарил новые щитки – у него была вторая пара таких же, как у меня. Сейчас их делают самыми разнообразными – наносят имя, фамилию, номер и всеми способами индивидуализируют.

Жаль, что пропущу кубковый матч с Минаем, но я все равно дисквалифицирован, поэтому никак не смог бы принять в нем участие. А что касается следующих матчей, будем смотреть по моему самочувствию, состоянию ноги, и тому, как быстро затянется рана. Надеюсь поскорее вернуться на поле", — приводит слова Сергея Сидорчука официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что в Cети появилось видео страшной раны Сидорчука.