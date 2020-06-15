Украина

Капитан киевлян получал первую помощь прямо в раздевалке.

В поединке между Динамо и Зарей полузащитник киевлян Сергей Сидорчук на 79-й минуте встречи вынужденно покинул поле из-за травмы, которую ему нанес игрок луганчан Ловро Цвек.

Врач Динамо сообщил, что футболист получил глубокую рваную рану, а по информации ПроФутбола, первые швы были наложены игроку прямо в раздевалке.

Ранее свое мнение об неприятном эпизоде высказал защитник киевлян Денис Попов, заявив, что арбитр поединка не знал, как действовать в подобном моменте.

Вингер Беньямин Вербич, в свою очередь, сообщил, что из-за повреждения капитан команды пропустит около десяти дней.