Украина

Хавбек поделился ожиданиями от следующего матча команды.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал о своем восстановлении и подготовке к кубковому матчу с Минаем.

"Полностью восстановился после травмы, теперь набираю игровые кондиции. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить тренеров за то, что предоставили мне игровое время в этом матче. Хоть и немного, пять минут, но мне этого было достаточно для того чтобы ощутить игровой ритм. Думаю, с каждым матчем буду чувствовать себя все лучше и лучше.

Хорошая была игра с Зарей, эмоции позитивные. Вообще, считаю, что у нас в Украине не хватает таких команд, как Заря. Команд, которые именно играют в футбол, а не только закрываются. С ними было приятно играть. И мы добыли хорошую победу.

Тщательно я не следил за этой командой, не смотрел их игры. Только отслеживал их результаты. То есть наблюдал не более, чем за другими командами. А то, что нам нужно, покажет на теории тренерский штаб. Мы провели уже три официальные игры после карантина. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус и в хорошей форме подходит к матчу с Минаем.

Где-то это преимущество в этой встрече у Динамо, конечно, есть. У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Зато Минай готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки у них будут", – приводит слова Шапаренко официальный сайт клуба.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним голом.

Матч Минай – Динамо в полуфинале Кубка Украины состоится в среду, 17 июня, и начнется в 14:00.