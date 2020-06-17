Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию полуфинального поединка Кубка Украины.

Один из лидеров турнирной таблицы Первой лиги Минай сыграет в Закарпатской области против киевского Динамо в рамках полуфинального поединка Кубка Украины.

После вылета донецкого Шахтера из турнира, подопечные Алексея Михайличенко стали главными фаворитами на завоевание трофея. К слову, в предстоящем матче за киевлян может дебютировать нападающий Ибрагим Каргбо-младший, который присоединился к команде еще в начале декабря 2019 года.

Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.