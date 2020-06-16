Украина

Евгений Дикий рассказал о первых поединках львовского клуба после карантина.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий признался, что поединок между Карпатами и Олимпиком, который должен состояться 20 июня в рамках 27 тура чемпионата Украины, может быть перенесен на несколько дней в другой город.

"На данный момент мы ждем от них информации касаемо возможности проведения матча во Львове. Если не получится – поединок можно провести в Киеве".

"Возможно, он сдвинется на день-два. В воскресенье-понедельник, может, он будет проведен. Сейчас все по плану, игра пройдет в рамках тура".

"Что известно по матчам, которые Карпаты не сыграли перед этим? Уже есть предварительные даты, которые будут согласованы с Мариуполем и Днепром-1", — заявил Дикий в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Карпаты вышли из карантина и приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков. Поединки львовского клуба против Мариуполя и Днепра-1 не состоялись в запланированные сроки из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в команде.