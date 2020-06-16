Украина

Львовяне начали подготовку к оставшейся части сезона.

Карпаты вышли из карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе и приступили к тренировочным занятиям, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты прошли двухнедельный режим самоизоляции и после успешного прохождения ПЛР-тестирования приступили к тренировкам в общей группе и начали подготовку ко встрече с Олимпиком. К занятиям "зелено-белых" тренерских штаб подключил большую группу юных игроков.

На самоизоляции с признаками коронавируса продолжают находиться восемь игроком и пять работников Карпат. Три работника старшего возраста находятся в больницах, где получают необходимую помощь.

Напомним, в начале июня в Карпатах было выявлено 25 случаев заражения коронавирусом.

На данный момент Карпаты находятся на дне турнирной таблице УПЛ с 14 очками.

Матч Карпаты – Олимпик в 27-м туре УПЛ запланирован на субботу, 20 июня.