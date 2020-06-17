Украина

Хорватский защитник может продолжить карьеру на родине.

Крайний защитник киевского Динамо Йосип Пиварич в летнее трансферное окно может вернуться в загребское Динамо, за которое он выступал в период с 2008 по 2017 год. Об этом сообщает хорватское издание Nogometne Vijesti.

По информации источника, 31-летний футболист не намерен продлевать действующий контракт с "бело-синими", который рассчитан до конца июня этого года, поэтому клуб из Загреба планирует подписать своего экс-игрока на правах свободного агента.

В текущем сезоне Йосип Пиварич провел за киевское Динамо всего один матч, поскольку не мог выступать из-за травмы икроножной мышцы. Алексей Михайличенко включил хорвата в заявку на предстоящий полуфинал Кубка Украины против Миная.