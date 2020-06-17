Украина

Наставник киевлян прокомментировал успех команды в кубковом соревновании.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Минаем (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

"На этой стадии не имеет значения, какие лиги представляют соперники. Ведь полуфинал состоит всего из одной игры. Очень важно, что мы победили. После игры с Зарей мы не могли не изменить состав, постарались по возможности его освежить. Ведь было потрачено много эмоциональных и физических сил, и было очень важно качественно провести сегодняшний матч.

В принципе, игра давалась, и в первом тайме ее уже можно было спокойно заканчивать, но что-то не получилось, что-то не сложилось… Какие-то небольшие нервы, эмоции все-таки остались. Для кубкового матча это, наверное, нормально. Самое главное – это то, что нами был достигнут результат. Теперь будем готовиться к финалу.

Считаю, что Минай может заиграть в Премьер-лиге, и он близок к этому. Желаю Василию Кобину и его команде сделать этот шаг в Премьер-лигу!

Соперник в финале уже не имеет никакого значения, потому что любая команда, которая дошла до финала, заслуживает там сыграть".

Также тренер киевлян поделился своим мнением о дебютанте Ибрагиме Каргбо и оценил игру Миккеля Дуэлунда, который оформил дубль.

"Ибрагим очень долго был без игровой практики. Было видно, что он не совсем понимает, что нужно делать и как играть. Но очень важно, что он почувствовал игровую атмосферу. Последний матч он провел еще в Турции на сборах. Конечно, для него было очень важно сыграть.

Миккель все время в нашей основной обойме, готовится к каждой игре. Сегодня мы предоставили шанс не только ему, но и многим другим для того чтобы конкуренция, которая у нас существует, была осязаема, и ребята сами могли оценить свои действия в игровых ситуациях", – приводит слова Михайличенко официальный сайт киевского клуба.