Украина

Бельгийский нападающий вышел в игре с Минаем.

Форвард Динамо Ибрагим Каргбо дебютировал в футболке киевлян, выйдя на поле в матче с Минаем в полуфинале Кубка Украины. При счете 2:0 в пользу Динамо бельгиец на 60-й минуте заменил Франа Соля.

Каргбо стал футболистом Динамо в декабре 2019 года, заключив контракт на три с половиной года. До этого он выступал за Роселар во втором дивизионе чемпионата Бельгии.

В конце января Каргбо отметился двумя голами за Динамо на сборах в матче с Кайратом, но и получил травму внутренней боковой связки колена.

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