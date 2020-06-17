Украина

Защитник Динамо прокомментировал поединок против Миная (2:0).

В полуфинале Кубка Украины Динамо на выезде обыграло 2:0. Левый защитник киевлян Йосип Пиварич, который в этом сезоне из-за травмы колена сыграл шесть минут с Александрией, вышел в основе впервые с ноября 2018.

"В первую очередь, хочу поздравить команду с победой и выходом в финал. Это сегодня было самым главным. Конечно, я счастлив, что провел матч после долгого перерыва. Хорошо, что все получилось и мы сыграем в финальном поединке", — цитирует Пиварича официальный сайт клуба.

Министерство здравоохранения не разрешает болельщикам посещать матчи из-за угрозы коронавируса, о по утверждению динамовского журналиста, много фанатов приехали на эту игру из Киева.

"Мы знаем, что на матчах сейчас не может быть зрителей, но намного приятнее, когда болельщики приезжают, есть поддержка. Чувствуешь себя гораздо лучше", — отметил Пиварич.

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В финале Динамо встретится с победителем пары Ворскла – Мариуполь. У Пиварича нет предпочтений.

"Я не хочу никого оценивать. Уверен в нашей команде и знаю, что мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок, все в наших руках и ногах", — добавил Йосип.

Динамо проведет следующий матч в чемпионате Украины против Колоса. Игра состоится 22 июня.