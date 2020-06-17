Украина

Нарушившие карантин болельщики проявили неоднозначную политическую активность.

В Минае одноименная команда в рамках полуфинального поединка Кубка Украины проиграла киевскому Динамо (0:2)

Отметим, что несмотря на карантин, который с сегодняшнего дня продлен до 31-го июля, сотни болельщиков собрались вокруг стадиона, ведь по регламенту фанаты не могут присутствовать на территории арены.

Более того, болельщики отметились неоднозначной политической акцией, растянув баннер FreeDerekChauvin в поддержку полицейского, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала протесты в США и во многих других странах.

Также фанаты во втором тайме использовали пиротехнику, из-за чего арбитр встречи Катерина Монзуль остановила встречу на несколько минут.

К слову, в составе киевской команды дебютировал полузащитник Ибрагим Каргбо.